大陸男星吳亦凡被北京朝陽警方通報刑事拘留後，中國長安網、人民日報、中國婦女報等官方微博相繼發表評論。最令人啼笑皆非的是，7月31日晚間竟有吳亦凡的女粉絲深夜到朝陽分局探望訊問吳亦凡的情況。

中國長安網表示：在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！

人民日報表示：法律面前沒有頂流，外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。

中國婦女報：還是那句話，法治社會不容藏汙納垢，沒有哪個圈是法外之地！光環再耀眼，名氣再大，均無特權。在中國的土地上，任何人都不能淩駕於法律之上！如涉嫌違法犯罪，必究！必懲！

著名編劇六六發微博道歉說：我要端正我的三觀，我過去認為長得好看的男明星，未婚，好色，是道德問題。2016年我曾經微博調侃過吳亦凡事件，當時未意識到問題嚴重性，完全以吃瓜群眾心態發表言論……。今晚，我思索再三，決定認真跟大眾、跟兒子道個歉：我是公眾人物，要修德修口，多讀書多學習，也給兒子一個警示：凡走過必有痕跡，不可遊戲人間玩弄情感。為此自罰封閉微博半年。