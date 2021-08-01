台中市警察局第二分局特別於降級首個周末假日到台中公園加強宣導防疫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

全國警戒調降二級，防疫還是要上緊發條！台中市警察局第二分局為防止久未與同鄉相聚的外籍人士成為防疫破口，特別於降級首個周末假日到台中公園加強宣導，防堵疫情再次擴大。

台中市警察局第二分局分局長蔡元戎呼籲，台中市防疫降級是採漸進式鬆綁，民眾外出時仍須全程配戴口罩、勤洗手、測體溫，並維持社交距離；群聚室內不可超過50人，室外不可超過100人，全民共同防疫不鬆懈。

新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心宣布自 7月27日至8月9日將三級警戒降為二級警戒，民眾長期宅在家多時，外出踏青散心，或與久未聯繫的朋友相聚，其中包含台灣不可缺少的勞動力，在台逾70萬人的外籍移工。

台中公園是台灣知名地標，尤其是外籍人士喜愛的打卡熱點，為使他們了解二級警戒規定，第二分局特別在降級首周假日在轄內外籍人士經常聚集場所展開宣導工作。

除配合市政府宣導防疫事項，同時叮嚀在外使用電動（輔助）自行車等交通工具時，必須依規定佩戴安全帽，注意速限勿超速，安全顧慮沒煩惱。

警方表示，因時下新型毒品型態繁複，毒品在外籍人士族群間流竄案例及跨境海外運毒事件時有所聞，特別宣導在轄內活動的外籍移工，提醒切勿貪圖短暫的愉悅而輕易接觸毒品，因為伴隨而來終生身體及心理上的殘害將得不償失。