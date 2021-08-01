全國疫情警戒7月27日起降為二級，各地幼兒園陸續復課，但依規定時常處於居家檢疫狀況的機組員，他們小孩不能進幼兒園。對此漏洞，教育部在7月30日修正幼兒園復課指引為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不課入園」。

根據教育部統計，從4月20日到7月11日下午5時30分止，共累計701位學生確診，比前一天多了1人。確診學生中，包括大專校院生218人、高中生114人、國中生108人、國小生185人及幼兒園生76人。

在全國疫情降為二級警戒後，教育部也公布「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，讓幼兒園得以復課，減輕家長照顧小孩的壓力。不過根據這個指引，只要家有同住成員被居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，幼兒就不可入園。

這引起桃園市空服員職業工會的抗議，他們表示，機組員不斷處於重複檢疫或自主健康管理的狀態，依據規定他們小孩將受牽連不能進幼兒園，這影響到他們小孩的受教權。

對此，教育部參考托嬰中心、衛生福利機構的防疫管理指引，7月30日修正「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，改為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不課入園」。也就是，機組員若處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的狀況，他們的小孩仍可以進幼兒園就學。