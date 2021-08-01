台中市一名黃姓家長昨日貼文指出，就讀國中的女兒患有心臟病，去年11月在校疑被體育老師要求跑步後，孩子出現血氧太低情形，先後進出醫院開刀兩次， 於今年3月在院病逝，質疑為何要叫重症孩子跑步。校方經調查後表示，體育老師否認叫該女同學跑步，事情發生後，學校也很難過，一直持續關心及協助家屬申請補助事宜。

黃姓家長表示，去年11月9日接獲學校通知，女兒因血氧太低在保健室休息，他到校後，女兒跟他說「體育老師說沒跑步沒成績」，他因急著帶去就醫，就沒細問學校當時狀況。

黃姓家長說，女兒在醫院手術修復心臟瓣膜，出院後試著到校上課，但體力無法負荷身體不舒服狀況，連走路都站不穩，出現頭暈，身體無力，血氧太低，他想辦理休學，但班導建議可在家自學，後來也陪著女兒到校段考，但陸續出現不舒服狀況，今年1月8日再動刀後，加護病房住1個月轉普通房，後因病況危急，3月18日轉加護病房，隔日宣告死亡。

黃姓家長質疑，從上體育課那天開始到女兒往生，體育老師都沒有親自跟他詳細說明當天上課情形，全由班導轉述，直到出殯後，他表明要追究體育老師責任時，學校高層及體育老師才出面表示，上體育課時沒叫女兒跑步。

黃姓家長說，女兒死前曾說「體育課沒跑沒成績」，說體育老師叫她「跑一下動一下」，何謂「跑一下、動一下」？他要求調閱去年11月9日上體育課狀況的學校監視器，校方卻表明無法提供。

校方經調查後表示，該名女同學為國一新生，去年入學10月後，因身體不適包括頭痛、嘔吐及發冷，常有請假情形，體育老師也知道其身體狀況，對她沒有多要求。

校方說，當天上體育課時，老師對全班說「跟平常一樣操場一圈」，接著同學便自主去跑步，該女同學問老師「那我呢？」老師說「妳跟平常一樣在旁邊休息。」但孩子就跟同學走一圈操場後，發生血氧太低情形，保健室立即給予氧氣並同步通知家長，體育老師否認家長指控的「體育課沒跑沒成績」說法。

學校指出，孩子往生後，家長想調閱體育課當天監視器，因事隔好幾個月，畫面早被覆蓋，才無法提供。事情發生後，班導均持續關心孩子身體狀況，孩子不幸過世，能了解為人父母的難過及傷心，學校也非常不捨，後續一直積極協助家長申請及爭取補助，盼能陪伴他們度過難關。