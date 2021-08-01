台灣羽球「新黃金男雙」李洋／王齊麟7月31日晚間拍落中國大陸「雙塔」劉雨辰／李俊慧，拿下台灣奧運史上首面的羽球男雙金牌，當會場上播放起國旗歌時，國人紛紛在感動這一刻，而超馬選手林義傑也有感而發的臉書寫下心情：「你們完成了我們年代不可能的事。」

李洋、王齊麟的「黃金男雙」羽球組合，以直落2的成績擊退大陸「雙塔」，而身為運動好手的林義傑也緊盯賽事並在臉書發文：「兩位小男孩！讚啦！你們完成了我們年代不可能的事。謝謝您們給我們感動眼淚！好感動啊！打掉中國雙塔！又告訴我，我矮矮的也可以喔！」

林義傑看「麟洋配」奪金感動到哭：完成了我們年代不可能的事。(圖/林義傑臉書)

而網友也跟著澄清留言：「李洋不矮啊！只是他177站在188的王齊麟身邊而已」，林義傑則回：「對岸雙塔有點高，所以比例上…視覺落差，但是志氣高啊」，再一次表達「我(林義傑)是說我矮矮也可以啦」。也有網友留言：「對的，李洋看起來不高除了王高以外，還有對岸兩位是190，200公分的原因。李洋是178，以羽球運動來說也不矮」、「聽到國旗歌剎那感動」還有網友表演「聖杯金牌」大家都為拿到金牌而高興。

此外，林義傑也為沒到金牌而努力的選手發聲，以下為臉書全文：

當大家都在關心金牌、銀牌、銅牌或天才。

可是，有看到ㄧ樣把青春堆疊到國家使命上的運動員？

自由車馮俊凱，為國拼鬥十年有，他很強，他不弱！

跆拳道止步後向國人道歉，但準備退休了。

男子舉重選手家鄉水果要收成了，是該回家幫忙了。

天底下有多少運動員付出青春10年以上，最後沒有夢？

保障運動員及從業人員才是我體改論述的重點，這與體育署編制亦無衝突，體育署就是教育使命！！！

而要改變是，成立運動發展部會，讓運動回歸到社會，注入資源協助國家體育及運動產業發展。

所以，我的論述與近期有人討論的經費多寡不是衝突點，所以，體改不是關於經費問題、不是設備問題更非比較過去至今對於選手與教練、陪練員軟硬體問題。這些不就是執掌行政機關該做的事？人民合法納稅，各行政機關該職掌精進作業，這些基本動作有什麼好提。

我的年代，老師都說，當國外教練到我國左營訓練中心時，都笑我們用草石器時代來訓練選手。 經過許多前輩老師的努力下，或許我們進步許多，但是，要稱上世界一流，我想專業朋友們都知道，是「持保留意見」，因為運動訓練科學技術一日千里，我們要學習的還很多，無需自滿。

又，各先進國家關於競技項目皆回歸到社會，其實，在這點責任上，我倒是認為我國政府從過去到現在，算是想負責，因為那是教育思維，但沒有想到時代變遷，運動不是體育，更不是什麼事情都要國家負責，更重要是「制度明確」，才是正確方針。

來，今天要來說明選手、教練等為國爭光從業人員「保障」問題，

依據：國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法：第十三 條，依本辦法籌組國家代表隊之培訓單位、組團單位及國訓中心（以下簡稱籌組單位），應於辦理培訓或參賽期間，為其報經本部備查之選手及隊職員辦理公共意外責任保險、健康保險或傷害保險。前項所稱隊職員，包括代表隊領隊、管理、教練、防護員或其他非屬選手之隨隊人員。

投保第一項公共意外責任保險者，其保險範圍及最低保險金額如下：

一、每一個人身體傷亡：新臺幣三百萬元。

二、每一事故身體傷亡：新臺幣一千五百萬元。

三、每一事故財物損失：新臺幣二百萬元。

四、保險期間內總保險金額：新臺幣三千四百萬元。

投保第一項健康保險或傷害保險者，每一被保險人之保險金額不得低於新臺幣三百萬元。

除前項保險範圍外，各籌組單位得依賽會性質與需要，為選手投保短期失能等保險項目。

保險經費得依全國性體育團體經費補助辦法及相關規定辦理。

對！

也就是說，我把我的孩子送給協會後，協會送給國訓中心後，保障只有「國光獎章」獎勵辦法，那，平時呢？未來呢？

是不是十歲進入培訓計畫，三十歲從競技體育退休後，到社會找工作時，過去努力不算數，一切從頭開始？勞動部不採運動員適用勞動保障，這些人幾歲才退休？

那麼，健保呢？當然，是由家長自己幫孩子找隨一工會辦理，問題是，那工會除健保功能外，運動員的權益保障呢？

體育署VS中華奧會VS單項協會VS選手、教練、陪練員

可以看出來，前者人依然都在，後者隨時間及選手青春一直更動著，成為前者在不同時代的重要資產，也是為我國爭光的種子，但是，他們付出青春後得來是「短期保險」，那用完呢？保障到哪？

選手等從業人員是特殊人物（總統府美麗發言人2021），亦為憲法內公共利益（為國爭光，站上世界舞台）國家形象及品牌，但是，他們沒有被保護，當賽事失利時，他們的保障及權利呢？

是不是我們應該要立法，將這些辛苦為國爭光奮戰的從業人員爭取特殊勞動關係「體育專法」來保障他們人生上的保障，而不是錦上添花或免洗餐具，用完就丟。