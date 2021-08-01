台中市原住民族運動人才輩出，在國內外體壇運動成就佳績，1日為「原住民族日」，身為阿美族的運動局長李昱叡特別在今日，代表市長盧秀燕感謝原住民族在運動上的卓著貢獻，尤其東京奧運國內原住民優秀運動員累計奪得一金一銀，站上世界舞台綻放光芒。

李昱叡表示，台中市這次有4位原住民優秀運動員參加奧運，包括在東京奧運獲得柔道男子第一量級銀牌的楊勇緯、女子第一量級獲得奧運第七名的林真豪、參賽奧運自由車的馮俊凱、三度代表我國前進奧運的田徑跨欄王子陳傑。全國運動會馬拉松金牌蔣介文都是台中原住民傑出人才，是台中運動界的優秀選手。

來自排灣族的楊勇緯，7月24日在奧運上過關斬將，榮獲銀牌佳績，也是我國柔道史上最好成績；阿美族的林真豪以洲際排名方式前進奧運，首次參賽奧運即獲得女子第一量級第七名，更是我國柔道史上該量級最好成績，並獲選為今年台中傑出優秀運動員。

泰雅族的馮俊凱，目前為職業車手，代表我國參加奧運挑戰公路賽，為這次奧運唯一參加自由車項目的選手；三度前進奧運的田徑跨欄王子陳傑，以世界排名和個人最佳成績48秒92取得東京奧運參賽資格，也是繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運後，再度代表國家前進奧運殿堂，是相當卓越的成就。

泰雅族的馬拉松好手蔣介文，在2019年全國運動會也代表台中拿下田徑馬拉松項目金牌，非常值得肯定。

運動局為發展台中原住民族運動，市府2019年舉辦全國原住民族運動會，與各原住民族團體合作推動多元體育活動，擴大原住民族參與運動賽事，期望未來持續培育更多優秀運動選手成為台中之光！