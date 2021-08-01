鼎晟資產管理、鼎麗不動產開發2公司負責人張皓翔被控吸金100多億元，台北地院裁定1000萬元交保，限制住居、出境、出海，須定期至派出所報到。他在疫情3級警戒期間，遞狀請求暫停報到，北院裁定張在3級警戒解除前不必報到。但隨著疫情降至2級警戒後，北院裁定張每周仍須至派出所報到，並自今(1)日起繼續境管8月。

檢調調查，鼎晟、鼎麗公司宣稱專門處理大台北地區土地、建案、預售屋及停車位買賣服務，提供「保證租回」及「代客轉售」不動產投資整合業務，保證年收利息5至12％，最高達24％，自2011年至2019年12月共吸金100多億元。

北檢去年4月依違反銀行法起訴張皓翔，張原本在押，全案移審北院後，法官裁定1000萬元交保，限制住居、出境、出海，每週三、日晚上應至萬華警分局報到。

張後來聲請變更住居所獲裁准，原本應自6月15日起，改為每週三晚上至天母派出所報到，他另再遞狀稱新冠疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長3級警戒，希望在調降疫情警戒等級前，暫時停止執行報到，獲北院同意。

張在疫情警戒降至2級後，再聲請變更限制住居地至萬華區，北院裁定張自7月27日起每周三晚上至萬華分局報到，另合議庭考量張境管期限將屆，裁定張自8月1日起再限制出境、出海8月。