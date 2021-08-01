「麟洋配」李洋、王齊麟在東奧男雙奪金，為台灣奪下首面奧運羽球金牌，而兩人從開賽至今的絕佳默契和拚戰堅持，更是給民眾帶來無限感動，不過因為他們身高差加上奪勝後的深情互看+擁抱，意外有CP感，讓不少人都要他們「原地結婚」，連美女醫師許書華也忍不住發文模擬兩人結婚，直呼「這畫面太美我不敢看」。

許書華開心分享麟洋配奪金畫面，寫下：「IN！就是爽！這畫面太美我不敢看，麟洋配羽球男雙金牌，這個搭配就是喜氣『滿』出來的意思啊，這屆奧運未免太好看了～」。

許書華醫師認為這畫面太美我不敢看。(圖/許書華醫師 陪妳寫日記)

她還曬出兩人在頒獎台上互幫對方戴上金牌的截圖，模擬兩人婚禮，「新人請互換戒指，請喝交杯酒（粉紅泡泡⋯⋯）。」她也貼出李洋、王齊麟之前接受媒體採訪時的截圖，當時王齊麟提到，「他（李洋）的生日是跟昆凌同一天，我的生日是跟周杰倫同一天」，讓她也忍不住直呼「真的是天作之合。」

律師林智群賽後也在臉書發文，貼出李洋在賽後開心抱著王齊麟的照片，直呼「台灣第一CP，不服來辯！」