今(1)日為年度原住民族日，原住民族委員會於圓山飯店舉辦「81原住民族日：正名27週年回顧與前瞻」活動，除了現場各駐台大使出席外，總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌也透過預錄致詞表示，原住民族在台灣民主轉型中扮演重要角色，也肯定在本次2020東京奧運上的傑出表現。

本次東京奧運全民共襄盛舉，其中不乏許多原住民族的優秀選手出賽為國爭光，有舉重奪金的郭婞純(阿美族)、柔道奪銀楊勇緯(排灣族)、100m國手楊俊瀚(阿美族)、100m國手謝喜恩(阿美族)、跆拳道國手蘇柏亞(阿美族)、400m跨欄國手陳傑(阿美族)、柔道國手林真豪(阿美族)、拳擊國手陳念琴(阿美族／布農族)、自由車國手馮俊凱(泰雅族)、射箭國手林佳恩(泰雅族)、舉重國手江念欣(布農族)、舉重國手高展宏(布農族)、舉重國手方莞靈(鄒族)等。

蔡總統致詞時指出，本次東京奧運賽事中，許多原住民族選手大放異彩，拳擊好手陳念琴在獲勝那一刻，以族語喊出自己是「阿美族的孩子」時，真是振奮人心。

除了體育之外，台灣原住民族在民主轉型的過程中，曾經有很多的參與和貢獻，原住民族在現今的政治、經濟產業、國防事務，以及第一線的防疫崗位上的參與都有傑出的成就，應受到同等關注。呼籲國人為原住民選手喝采時，更要一起認識原住民族的歷史與文化，看見各領域原住民族的活躍。

蘇貞昌致詞中說，回顧1994年擔任民進黨秘書長時，個人在憲改小組決議聲援原住民族正名運動，促使原民條款納入國大朝野協商，原住民族正名運動是讓族人？回尊嚴與榮耀的日子；此外，自己的阿美族的女婿及兩孫女皆以原住民傳統名字命名，並細數從過去以來，對原住民族政策的推，強調政府會持續保障原住民族權利。

蘇貞昌表示，近年政府在原住民預算逐年提高，其中投入在原住民族與復振預算高達5倍，也設立了原住民族語言發展基金會做族語推廣。