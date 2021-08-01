中華男桌頭號單打林昀儒3比0拍退對手。(季志翔攝)

經過混雙與男女單打之後，桌球團體賽今天登場了，中華男子隊上午直落三淘汰克羅埃西亞，老將莊智淵肩負2點重任。蔣澎龍教練表示，獲勝關鍵點在於第一點雙打，尤其這是陳建安在本屆奧運的第1場比賽，能夠搶下好彩頭不容易。

中華男團的籤表在下半部，躲過了頭號種子大陸隊，但依舊有可能在8強賽碰到第二種子德國隊，這一關卡如果能過，很有機會幫助中華隊再添一面獎牌。

蔣澎龍說，能夠取得奧運參賽資格的國家都不是泛泛之輩，沒有一場比賽是容易打的，所以不會設想對手，只求選手們能打好每一場賽事。

莊智淵第一點與陳建安聯手鏖戰5局53分鐘後3比2險勝，林昀儒只花了21分鐘就秋風掃落葉擊退對手，莊智淵在休息不到半小時就得再次提拍上陣，這次莊智淵花了一番手腳3比0勝出。這場團體賽莊智淵最辛苦，等同打了8局比賽，比起1場個人賽還要累。

莊智淵說，累是不會累啦！就是要幫助小安盡快熟悉一場比賽氣氛和場館，好在兩人平時默契就很夠，所以打起來還算可以。陳建安表示，希望能趕快融入團隊，也很相信老大哥莊智淵，相信有他的帶領下應該會愈打愈好。

林昀儒說，混雙賽和個人賽的比賽節奏很相似，團體賽則不同，勝負局數更少，節奏也就會更加緊湊，而且有可能在短時間內要連續出賽，所以體力的掌控也就不同了。