中華隊選手此次在東京奧運表現亮眼，國民黨立委洪孟楷今（1）日在臉書喊話，要求政府振興「發現金、不印券」，省下印製成本23億，並增加2024巴黎奧運中華隊各項預算，培養更多中華好手，若聽不見，就下台換一個重視體育的來吧。

洪孟楷表示，此次東京奧運，中華健兒表現真的只有一個「讚」字，能讓國際聽見代表我國的國旗歌更是驕傲，他並指出，教育部編列預算本屆奧運「黃金計畫」三年期程共12億元。對比現在民進黨政府紓困方式舉棋不定之際，他要求政府發現金、不印券，可省下23億行政成本，且要增加2024巴黎奧運的重點栽培計畫預算，用在國訓中心增添設備、選手訓練、待遇、比賽移動、住宿、獎金等，提升競爭力，別再發生選手擠經濟艙、住三星旅館的不尊重事件。

圖為東京奧運23日開幕，中華隊進場畫面。（圖／體育署提供）

去年的振興三倍券，洪孟楷說，光印製成本就花了近23億元，且90%以上都是一次性預算，包括印製、發送、兌換及行銷，花掉就沒了，不能累積、也沒有任何實際紓困的幫助，這種只為政府能拿來大內宣，但實際上國人不喜歡、商家不買單、紓困不實際的浪費，當省則省；而浪費的預算，別想全民當冤大頭。

洪孟楷提到，總預算餅就這麼大，預算就是「當用則用、當省則省」，印製票券的浪費一毛也不該花，而選手培訓就應該多增加經費，體育署多編列備戰巴黎奧運，相信不分藍綠都不會反對，應向下扎根，讓運動的餅才越做越大。

對於2024年巴黎奧運，洪孟楷認為，「麟洋配」挑戰中華隊首次金牌連莊、羅嘉翎、楊勇緯都值顛峰，射箭項目再向韓國大魔王互別苗頭，小林同學這次的不甘心要拿回來，戴資穎仍是世界球后，還有太多太多中華好手們參戰，現在投入資源開始規劃啟動，讓三年後的巴黎，一樣飄揚國旗歌的感動。