疫情趨緩，長達兩個多月的三級警戒終於降級，但吠陀占星李靜唯老師提醒，八月上旬，全球不論天災、意外或疫情死亡人數恐怕比七月更恐怖，有可能會再攀上高峰，因為獅子座的火星與凶星計都衝擊著天蠍座，這兩股凶星的衝擊力量最大的時候可能落在8月11日。

李靜惟老師分析，雖然目前台灣服務業、餐廳陸續開放，但8月12日起金星進入處女座，又會受到另一顆凶星羅喉的相位影響。李靜唯老師說，進入處女座的金星在吠陀占星的觀點裡，能量比較薄弱，如果再受到羅喉衝擊，無疑是雪上加霜，服務業依然欲振乏力，最好不要太鬆懈，依然要嚴陣以待，另外跟金融相關產業也可能會出現泡沫化，讓人不得不回歸現實面對。

另外，8月15日開始太陽進入獅子座，伴隨著水星的力量與木星產生對沖相位，目前吵得沸沸的疫苗問題等跟群體相關的議題，將再度會被廣泛的討論，此時領袖級的公眾人物更要謹言慎行，以免發生負面反饋。

至於在個人方面，8月金星與火星合相在獅子座，同時受到木星相位影響，12星座都容易在情感關係上產生矛盾與衝突，李靜唯老師建議大家不要過度情緒化，最好能保持冷靜與理性，才不會與人意見分歧或發生爭論，李靜惟老師說，整個人際關係卡卡的情況要到8月12日之後金星進入處女座才會緩解下來。