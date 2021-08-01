成大文學院長陳玉女出任副校長。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

國立成功大學以工科起家，文學院長陳玉女今天起出任副校長，過去少見文學院長升任副校長，「希望外界想到成大，不是只有理工！」陳玉女表示，期待未來學校培養的理工人更具人文底蘊。

陳玉女表示，成大以理工起家，培育理工、高科技、醫學各領域人才都有卓越成績，而培養理工人才需要人文底蘊當基礎，人文科學在精神層次或實用層面都要回應社會所需。成大以往就有深厚的人文底蘊，希望善用成大長期累積的人文成果與資源，因應時代潮流與社會脈動，呈現以人文為主軸的新論述。

陳玉女是成大歷史系74級校友，1989年考取「中日交流協會獎學金」赴日本國立九州大學攻讀東洋史，是研究明、清時期佛學歷史的先期學者之一，留學日本7年取得碩、博士學位後，進入成大歷史系服務，曾擔任文學院副院長、歷史系主任、文學院長，是不折不扣「成大人」。

陳玉女在文學院長任內，推動「踏溯台南」跨域通識教育。陳玉女說，台南是台灣文化的起點，有豐厚的歷史人文，「踏溯台南」的課程讓學生走出教室，實地探索臺南的歷史脈絡、環境變遷、多元族群、文化形成與社會脈動，了解台南當代都市發展與未來願景。

陳玉女展望未來，希望樹立全人教學典範，讓人文素養內化，成為進入各領域的養分，以成大累積人文資源，呈現成大校訓「窮理致知」的核心價值，展現成大的人文厚度。