男星「黑人」陳建州日前在網上曬出為台灣選手出征東奧的加油照，被眼尖網友發現疑似使用不法機上盒「安博盒子」，陳建州事後否認，表示是朋友群組的截圖「後來發現也傻眼」，網友後來又在范瑋琪臉書照中，揪出疑似安博盒子的照片，引發網一片熱議，而面對質疑，陳建州今（1日）早則發文認了使用奧運非授權畫面「本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會。」

陳建州關注奧運賽事，日前在網上分享幫台灣柔道選手加油照，但卻被眼尖網友發現，畫面有跑馬燈「微信：ubtv1818 帳號已更新 請勿添加」，疑似是用不法機上盒「安博盒子」收看愛爾達體育台，面對網友質疑，陳建州先是解釋，這是朋友群組的截圖「後來發現也傻眼」，陳建州也強調：「我都看公視」，不過網友事後到范瑋琪臉書揪出，她看郭婞淳舉重比賽時，電視機下方也出現白色盒子，疑似就是安博盒子，引發網一片熱議。

面對外界質疑，陳建州稍早則在臉書發文道歉，陳建州承認使用奧運非授權畫面「本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責，也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會」。