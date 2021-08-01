台中市府衛生局抽測領有藥物許可證「藥用酒精」及屬一般商品的「非藥用酒精」各5件，其中包含台酒及台糖防疫酒精，檢測結果皆符合規定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

疫情期間，「酒精」是相當重要防疫工具，為確保75％酒精濃度內容，台中市食品藥物安全處啟動「市售藥用及非藥用酒精產品品質監測抽驗專案計畫」，實體通路查核抽驗及網路價購抽樣同步執行，抽測領有藥物許可證的「藥用酒精」及屬一般商品的「非藥用酒精」各5件，其中包含台酒及台糖防疫酒精，檢測結果皆符合規定。

食安處強調，酒精產品若作為肌膚及手部之殺菌、消毒等醫療用途，應以藥物管理，於瓶身須標示藥物許可證字號，倘經檢驗酒精濃度與標示不符，涉屬藥事法規定劣藥，製造或輸入業者，最高可處5000萬元罰鍰；販賣供應業者，可處3萬元以上2000萬元以下之罰鍰。

一般清潔用酒精，不得宣稱醫療效能，如用於人體之殺菌、消毒等，以免觸犯藥事法相關規定，另如檢測濃度不合格，標示、廣告涉虛偽不實或引人錯誤，則涉違反商品標示法及公平交易法等相關規定。

食安處長傅瓊慧提醒，防疫期間民眾購買酒精產品時，可選擇信譽良好、來源清楚且標示完整的產品；如欲使用於肌膚消毒、抗菌等醫療用途，則建議使用經滅菌藥用酒精，廠商應確保酒精產品品質及落實正確標示，以維護民眾消費權益及防疫效果。