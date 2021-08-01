南京市衛健委副主任楊大鎖今（8／1）日上午表示，自本輪疫情發生以來，南京市已經進行了三輪全市大規模新冠病毒核酸檢測。其中，三輪期間發現確診病例74例、81例以及49例，共發現確診204例。

楊大鎖表示，從疫情發生到第一輪大規模核酸檢測結束，共檢測923.36萬份，期間發現確診病例74例；第二輪大規模核酸檢測847.8萬份，期間發現確診病例81例；截至7月31日24時，第三輪大規模核酸檢測已採樣890萬份，其中876萬份採樣結果已完成檢測，期間截至7月31日24時，發現確診病例49例。