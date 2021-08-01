中國大陸隊桌球選手許昕、劉詩雯上月26日在乒乓球混合雙打決賽不敵日本隊選手水谷隼、伊藤美誠，以3:4摘下銀牌，劉詩雯淚灑現場，賽後也被眾多大陸網友批評。今（1日）中國大陸代表團表示劉詩雯因傷退出，由新星王曼昱遞補她的位置。

大陸是桌球比賽的常勝軍，選手許昕、劉詩雯出賽混雙也被視為奪金大熱門，本來前兩局領先，想不到被日本隊神逆轉搶得最終勝利，徹底粉碎大陸混雙金牌五連霸的美夢。吞敗的劉詩雯數度難過的落淚，表示：「首先對於這個結果，我覺得自己還是難以接受的，對不起我們這個團隊。備戰期間，整個球隊和國梁主席一直在盯著我們，為我們付出了很多。但是在比賽過程和結果上，（我們）都沒有做到最好。我覺得並不是很滿意，不太能接受這個結果。」賽後眾多大陸網友難掩憤怒，除了出征伊藤美誠的IG謾罵，也批評許昕、劉詩雯。

陸選手許昕、劉詩雯敗給日本無緣奪金。（圖／達志）

許昕、劉詩雯沒能得金牌，神情難看。（圖／達志）

事隔5天，劉詩雯竟傳出退團消息，根據陸媒《人民日報》報導，大陸乒乓球女隊主教練李隼表示，劉詩雯結束混雙比賽後，馬上投入到團體比賽的緊張備戰中，但肘部舊傷復發，訓練過程頻頻感到非常不舒服，向教練反應狀況後，教練組立即請團部醫務組診斷，根據醫務官的意見，決定向奧運會提出緊急換人申請。依照奧運桌球的規定，每一隊都能有一名替補球員，實力相當不錯的王曼昱順利遞補劉詩雯的位置出賽。