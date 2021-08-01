美國佛州新冠肺炎確診數大增，身在暴風圈的邁阿密馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)不幸染疫，球團1日宣布麥汀利將會錯過接下來對戰紐約洋基的比賽。馬林魚球團指出，60歲的麥汀利接種過兩劑疫苗仍然染病，並且出現輕微症狀。馬林魚同時宣布以首席教練James Rowson暫時代理總教練職務。

馬林魚總管伍佩琴(Kim Ng)說：「麥汀利今早有流鼻水的症狀，我們給他進行COVID測試結果是陽性，他目前已被送回家休養，不清楚要花多久時間，但我們希望他盡快好轉。」麥汀利在開季不久的4月中完成疫苗施打（可能是兩劑或單劑型的），大聯盟6月開始放寬這類完整施打過疫苗人員的限制。

根據美國CDC（疾病管制預防中心）規定，注射過兩劑疫苗（或是嬌生單劑疫苗）且經過兩周以上，就屬於「取得完整防護力」的人。麥汀利是有完整防護力的，病情應該不會太嚴重。

另一方面，只打1劑的人（嬌生單劑疫苗除外）、打完第2劑未滿兩周的人屬於缺乏完整防護力的人。然而美國CDC上月底統計，7月出現在麻州的多起群聚感染個案，其中74%是擁有「完整防護力」的人。更麻煩的是美國流行病周刊《發病率和死亡率周報》最新資料指出，打完兩劑疫苗的人若遭到感染，鼻子裡的病毒數量居然與未接種疫苗的人一樣多。