隨著疫苗覆蓋率提高，歐盟各國逐漸解封，第二季經濟成長率也超乎預期，比去年同期增加13.2%，同時也比前一季上揚1.9%，有專家表示，歐盟國家正迎來強烈的經濟復甦，但需要注意到變種病毒的影響，情緒數據顯示民眾對健康的擔憂有所增加。

CNN報導，歐盟各國的經濟出現強力反彈，但整體GDP尚未恢復到疫情前的水準，預計年底前有望達成，此外，歐盟的通膨率也高於預測，7月數據來到2.2%，比歐洲央行的2%目標還要高。

國際評價機構惠譽經濟學家Tej Parikh表示，「許多商店重新開放讓零售業營收回升至疫情前的水準，同時各企業的投資計畫開始增加，顯示經濟將持續成長，第三季經濟前景良好，但整個歐盟國的變種病毒確診病例上升將成為主要風險。」

市場研究機構IHS Markit最新公布的數據指出，7月歐盟國的商業活動以21年來最快的速度發展，由於解封政策，服務業蓬勃發展，但供應鏈緊繃問題也削弱了製造業的生產。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson說：「7月各項限制開始解除，歐盟正享受經濟的快速增長，尤其在酒店、旅行和旅遊業方面，但變種病毒的傳播仍然令人擔憂，尤其是對其依賴旅遊業的經濟體而言。」

牛頓經濟研究院的報告也提到，「從目前為止的數據觀察，變種病毒對經濟活動的影響很小，但情緒數據對健康狀況的擔憂有所增加。」