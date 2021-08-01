中華代表隊羽球黃金男雙「麟洋配」，王齊麟及李洋自2019年首次搭配以來，承受許多外界質疑；今年是二人首次奧運之旅，在未被外界普遍不看好的情勢下，成功連克強敵，摘下台灣羽球史上第一面金牌。

「麟洋配」在號稱死亡組合的賽程中超水準表現，接連擊敗世界排名第1的吉德翁／蘇卡穆約、世界排名第5的英國組合本·萊恩／肖恩·文迪；接著又挑落世界第2的印尼「大魔王」組合阿山／蘇提萬，最終在決賽上以直落二擊潰世界排名第6的「中國巨塔」李俊慧／劉雨辰，以銳不可擋之勢奪下這面含金量極高的獎牌，為台灣羽球寫下新的篇章。

圖為2019年運動防護師張家維協助李洋選手進行狀態調整。（圖／長庚運動醫學提供）

長庚運動醫學團隊2018年始提供王齊麟、李洋醫療照護等協助，2019年更委派運動防護師張家維隨二人出征世界各地。防護師張家維說：「其實運動員無論賽前暖身還是賽後恢復，都需要一對一的專屬照護，尤其是高強度的競技環境。」

張家維說，每項運動都有專項的啟動肌群的暖身方式，頂尖的舞台更是如此，這種層級的運動員對自身狀態的調整有極高要求；而賽後已經筋疲力盡的身體狀態，更是需要專人協助調整，以避免疲勞堆積，輕則影響表現，嚴重則增加日後造成運動傷害的風險。

圖為2019年運動防護師張家維(左)、林瀛洲醫師(右)與王齊麟選手(中)合影。（圖／長庚運動醫學提供）

長庚運動醫學團隊復健科林瀛洲醫師曾多次協助王齊麟疲勞復原，他解釋運動傷害其實很多來自長期訓練的勞損，這在平時不容易察覺，尤其頂尖選手通常好勝心強，常常不小心就衝過頭，醫師的提醒就會是很重要的煞車器。

郭純恩醫師為長庚運動醫學團隊中醫師，常在國訓中心協助羽球隊選手。擅長以雷射針灸幫助選手減緩髕腱炎、手腕肌腱扭傷、足跟骨刺等導致的疼痛狀況。羽球選手李洋在各大賽事或日常訓練後會固定向郭醫師尋求協助，郭醫師以中醫治療輔助高強度訓練、重訓、或賽後之肌肉狀況處理，更利用頭皮針、耳穴，加強放鬆、助眠或提升專注度。

運動員長期比賽難免造成大大小小的運動傷害，能夠即時有效的處理是讓選手自在發揮以及延續選手生涯的關鍵。