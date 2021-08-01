國產疫苗高端通過審核，納入公費施打計畫，但高端審查過程中充滿爭議，開放後登記願打高端的民眾不到1成，對此新黨輿情中心發布一份委外民調，指出從核酸檢測（PCR）的收費、國產疫苗採購方式、採購疫苗透明度，多數民眾都不認同政府的作法，同時有超過7成的民進黨支持者，認為國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查應比照美國公開直播。

新黨主席吳成典表示，新黨於7月9日成立輿情中心，希望未來能快速回應各種時事議題。他還表示，疫苗種類眾多，人民對疫苗有選擇權，政府應提尋找合格的疫苗讓人民有選擇權，政府卻做不到，因此新黨自費委外進行民調，想了解民眾的真實想法。

這份民調按各區域20歲以上之人口比例分配樣本數，完成有效樣本1072份，在信心水準95％下，抽樣誤差在正負2.99個百分點內。

新黨輿情中心主任季節表示，這份民調於7月9至14日進行調查，當時政府尚未進行高端的EUA審查，而民調指出，美國等先進國家會以現場直播的方式公開疫苗EUA的審查過程，請問民眾是否支持國產疫苗EUA審查過程也應公開直播？

結果有效樣本中，有79.4％支持公開直播，10.2％反對，經過交叉分析顯示，在訪談中自認屬於民進黨支持者的受訪者中，也有72.6％支持公開直播。

民調也詢問民眾對政府疫苗採購的透明度看法，認為透明的才25.8％，認為不透明的為63.7％，而對於政府在高端和聯亞既未獲得世界衛生組織（WHO）認證，也尚未通過EUA審查之下就向兩公司各預購5百萬劑疫苗的作法，只有27.1％民眾認同，63.9％不認同。

此外，台灣自費PCR的收費原本要價高達6千元，6月底調降為3500，但世界各國的費用多折合在數百元至1、2千元之間，民調顯示僅26.6％民眾認同政府制訂的價格，59％不認同。而關於民眾台灣本土疫情爆發的防疫破口為何（複選），結果33.6％認為是「3＋11」，居所有選項之冠。