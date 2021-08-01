暴雨炸台南 新化區新和庄水淹小腿 居民急撤離 12:172021/08/01 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新化區公所、新化警分局協助撤離新和庄住戶。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新化區公所、新化警分局協助撤離新和庄住戶。（民眾提供） 受西南氣流影響，台南市一波波強降雨又急又大，統計至上午10點，因積水問題預警性道路封閉28處、橋梁封閉19座，各地也都傳出積淹水的災情，新化區新和庄受虎頭溪水位暴漲影響，淹水情況嚴重，居民也緊急撤離。 台南市新化區24小時累積近300毫米雨量，造成虎頭溪水位暴漲，連帶使得低窪地區的新和庄一帶水淹到小腿，為了居民安危，新化區公所上午陸續預警性撤離知義里新和庄居民，部分民宅家戶進水，新化分局知義派出所員警則協助到場撤離。 彰化市福山里土石泥流灌進民宅 2戶人家無大礙 新北縣民大道都更三箭展現城市新美學 #新和 #撤離 #新化區 #預防 #住戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西南氣流強降雨 台南封閉28處路段19座橋 10:342021/08/01 生活 尼日豪雨釀洪災 35死逾2萬6000人無家可歸 07:132021/08/01 國際 馬盼新主席搞好黨務 郝挺戰鬥藍 04:102021/08/01 社會新聞 人物剪影－和潤、和運董事長劉源森 叫他經營魔術師 04:102021/08/01 專題周報 全家瘋看東奧 不知老父出門迷途 中市警助返家 11:092021/08/01 社會 豪雨狂炸 台南高雄今日停班課 04:102021/08/01 焦點要聞 想降腰圍、控血糖血壓就吃這食物 還能預防心臟病 07:432021/08/01 健康 降級後首周末 金山老街出現少許人潮 11:442021/08/01 生活 台南南化區5條潛勢溪流土石流黃色警戒 公所勸導撤離 13:572021/08/01 生活 潭心鐵馬空橋 潭子夜間新意象 04:102021/08/01 地方新聞 議員：特權疫苗 板橋區公所澄清無違規 04:102021/08/01 地方新聞 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 里長可幫長者預約第2劑了 疫苗平台新增這功能 - 生活 陳建州否認用安博盒子看東奧 范瑋琪失手拍到成鐵證 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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