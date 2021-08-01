新化區公所、新化警分局協助撤離新和庄住戶。（民眾提供）

受西南氣流影響，台南市一波波強降雨又急又大，統計至上午10點，因積水問題預警性道路封閉28處、橋梁封閉19座，各地也都傳出積淹水的災情，新化區新和庄受虎頭溪水位暴漲影響，淹水情況嚴重，居民也緊急撤離。

台南市新化區24小時累積近300毫米雨量，造成虎頭溪水位暴漲，連帶使得低窪地區的新和庄一帶水淹到小腿，為了居民安危，新化區公所上午陸續預警性撤離知義里新和庄居民，部分民宅家戶進水，新化分局知義派出所員警則協助到場撤離。