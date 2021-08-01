今天8月1日是原住民族日，蔡英文總統今天表示，我們為奧運賽場上的原住民選手加油，也要為各領域的族人喝采。原住民族在各個專業領域，都有傑出的成就。「向原住民族學習，也向原住民族致敬，這就是原住民族日最大的意義！」

蔡英文在臉書發文表示，這幾天，原住民選手有精采的表現。其中，拳擊好手陳念琴在晉級奧運八強的那一刻，對著轉播鏡頭，大聲用族語喊出自己是「阿美族的孩子」，真的很振奮人心。

她也要告訴大家，不只是體育，台灣的原住民族裡，有出色的教育家，有盡責的國軍官兵，有產業界的中流砥柱，第一線的防疫崗位上，也有許多原住民醫師和護理師。原住民族在各個專業領域，都有傑出的成就。

蔡英文指出，除了推崇原住民族的貢獻，她更希望，我們對原住民族的認識，不會只停留在「原住民勇士」、「原住民公主」、「體育都很好」等簡單標籤上，而是可以一起認識原住民族各族、各部落多樣的歷史和文化，一起促成多元的互動和理解。