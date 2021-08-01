長達兩個半月以上的三級防疫，讓大家都悶到了極點，隨著降級不解封的新防疫政策，8月運勢會不會好一點呢？吠陀占星李靜唯老師分析，8月事業最旺的是射手座，財運最旺的是獅子座，感情運最好的是金牛座。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

▍射手、天蠍事業運最旺

射手座：吉

8月金星進入處女座，能量雖然比較單薄，但是對於射手座而言卻是一股好能量，以務實的方式安排自己的工作計劃，能夠讓資源整合更加順暢。

天蠍座：吉凶參半

8月太陽進入獅子座，對於天蠍座而言是充滿動力追求事業的好時機，但是基於火星的破壞性影響，一不小心就會失去良機，建議多蒐集正確的情資，才能夠把握最佳時機。

雙子座：凶

事業運方面，8月對於雙子座來說要注意人際關係的掌控，雖有貴人願意相助，但是可能因為不小心而造成誤會，反而失去了能夠幫助事業的貴人。

▍金牛、雙魚感情運最旺

金牛座：吉

8月金牛會有許多異性出現在你的身邊，可以花點時間觀察，若有心儀之人也建議放手一搏，或透過親友團的力量協助你脫單。

雙魚座：吉

金星的能量對雙魚座而言，是戀愛或情感的穩定期，如果有準備籌辦婚禮的話，雙方要多一些耐心溝通，若已經是穩定的夫妻關係，可能會隨著各自的忙碌而缺乏互動。

處女座：平

如果你心情低落的話，8月就儘量避免與對方有過多的相處，為自己創造一些屬於自我放空的時間與空間，將有助於調整自己的心情，不會破壞了兩人穩定的關係。

水瓶座：凶

受到火星破壞性的影響，8月雙方失去默契，無法達成共識，很容易為了小事起爭執，也許雙方都有自己的苦悶原因，建議彼此諒解。

▍獅子、巨蟹財運最旺

獅子座：吉

8月獅子座收入穩定可以累積財富，不太會有意外情況造成額外的開銷，有考慮買房的人，可以趁這段時間入手，無論是在房價或是利率方面，都可以談到好條件。

巨蟹座：吉凶參半

8月太陽進入獅子座，對於巨蟹座的人而言，充滿賺錢的動力，但是由於受到火星的破壞影響，對於自己的花錢方式需要有所節制。

天秤座：凶

這個月投資運不佳，小心盲目跟風失去理性觀察而血本無歸。如果你所想投入的標地物波動很大，建議多點耐心觀察，以免造成不必要的困擾。

摩羯座：凶

8月財運不佳，投資失利的風險很高，還不如讓資金放在銀行比較安全，帶在身上的現金也要特別留意，小心發生意外造成破財。

▍牡羊健康要注意

牡羊座：凶

由於受到火星的影響，牡羊座的人在8月會感到特別操勞，要注意心血管方面的疾病，還有情緒所引發的失眠問題。