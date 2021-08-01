台中市政府勞工局推動「強化社會安全網就業培力計畫」，協助中(低)收入戶、家庭暴力及性侵害被害人、脆弱家庭等對象就業服務，除職缺媒合、陪同面試、連結資源外，配合疫情降為二級警戒，自8月起陸續開辦就業促進課程、求職前準備團體與支持性團體活動，協助學員職涯探索、學習履歷撰寫、面試情境演練等。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕關心民眾就業問題，疫情期間市府大力推動安心即時上工，已釋出近2800個職缺，並協助民眾陸續上工；另日前配合勞動部推動安穩僱用計畫，鼓勵企業提供就業機會，僱用失業勞工滿4個月，雇主最高可領3萬元、勞工最高可領就業獎勵津貼2萬元，以減緩疫情對就業市場的影響。

張大春指出，疫情自7月27日起調降為二級警戒後，在符合防疫措施下，市府立即規劃辦理就業準備課程與成長團體活動，積極協助在疫情中受影響的弱勢求職者順利回歸職場。

課程分為8月25至27日的「支持性就業團體」、9月9至10日的「求職實戰練功坊」課程及10月5至7日的「就業前準備團體」，將由實務經驗豐富的資深工作者協助學員職涯探索、學習履歷撰寫、面試情境演練，並提供基本電腦操作及文書製作、職場倫理與溝通技巧等，加強求職面試技能與職場適應。

去年曾參加過支持性成長團體的小芸，婚後是全職家管，去年與先生離異後獨自撫養幼子，因每周需陪同幼子早期療育及就醫，時間受限加上工作經歷不多，小芸僅能從事兼職工作，經濟壓力使她對未來的生活感到焦慮。

經由就服員就業諮詢後，發現小芸對於就業市場狀況不熟悉、不清楚求職方向，也漸漸對自己失去信心，因此鼓勵她參與三天的支持性團體活動，透過老師帶領，她終於了解自身優勢與劣勢，參加居家照顧服務員訓練，最後順利就業也兼顧家庭照顧。