彰化地區降下大雨，彰化市福山里有2戶人家後方山坡地今天發生土石泥流灌進民宅意外，民眾指出，凌晨聽到住家後方傳出轟隆聲，趕到廚房查看時，泥流灌進屋內，所幸無人受傷。

彰化地區從昨晚起降下大雨，雨勢直到今天上午才變小，彰化縣消防局今天清晨5時左右接獲民眾報案指稱，彰化市福山里有2戶人家有土石泥流灌入民宅，消防局獲報前往查看，發現民宅後方就是山坡地，疑似因大雨造成土石泥流，順勢灌入民宅。

彰化市長林世賢也趕到現場了解情形，他接受媒體聯訪時說，泥流灌進2戶民宅後方的廚房，消防隊員趕緊安排住戶先離開住處，安排他們前往親友家以及南瑤宮等地安置，民宅附近的電線桿等也因此傾斜，已通知台電公司等單位來處理。

其中一名張姓住戶說，昨晚雨下的很大，凌晨聽到房子後方傳來轟隆聲，趕緊起床前往廚房查看，發現屋內都是泥水，幸好家人沒事，在消防隊員的安排下，趕緊先安排老人家去醫院檢查，所幸家人都無礙。

除了發生土石泥流外，受大雨影響，彰化市和花壇鄉交界的大埔截水溝，因農田積水漫延到截水溝旁的護岸道路，員警也到場指揮交通，引導車輛改道，以免發生危險。