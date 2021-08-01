中央氣象局預報資料顯示，全台受西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區降雨明顯，且恐有短延時強降雨機率，預估影響時間至8月4日，市府建設局1日上午8時已開設三級緊急應變小組，加強戒備，持續做好防災及應變相關作業。

建設局長陳大田表示，上周烟花颱風未直撲台灣，颱風外圍環流帶來的豐沛雨勢為中部水庫帶來顯著水量，也導致零星路樹倒塌、道路坑洞等災情。天氣瞬息萬變，建設局提高警覺、積極掌握狀況並做好事前防汛工作，面對可能發生的雨勢，建設局秉持「預先準備」原則，持續加強警戒，盼將災情減到最輕，目前已啟動作業，開設三級緊急應變小組，並備妥各項救災機具車輛及人力。

陳大田說，各項在建工程加強圍籬加固、防風措施，破堤施工部分於缺口處加強保護措施及備妥太空包，臨水作業則提醒廠商依照標準程序進行整備，並針對上游預警通報即時因應，必要時需提前撤離；另加強樹木預防性修剪與水溝清疏，巡視台中16處地下道抽水機、閘門及監視器等機電設備，確保運作正常，保障市民生命財產安全。