女星安心亞出道超過10年，不但外型亮眼且敢穿敢露，被封為「宅男女神」，而她在圈內發展多元，近年在戲劇圈發展，也有很好的收視成績，演出偶像劇《妹妹》，演技備受肯定，是許多人心目中的實力派女神，而安心亞不時會透過社群分享生活，近日曬出多張美照，大方露出香肩與大片雪白肌膚，胸前美麗風景還不時走漏，讓人眼睛大吃冰淇淋。

安心亞堪稱圈內百變藝人，自出道以來，不斷擴大演藝事業版圖，早年擔當火辣模特兒，以「C字褲」聞名，之後又成為《全民最大黨》固定班底，模仿功力一流，放超開完全不怕扮醜，以「最美女丑」闖出一片天，而安心亞不甘於只當諧星，之後進軍唱片圈，歌聲跟舞蹈實力再都狂圈粉絲，順利轉型為唱跳歌手，近年安心亞又嘗試跨足戲劇圈，征服小螢幕與電影圈，真實演技讓人為之驚艷，這些年不乏有優秀作品推出，堪稱全方位藝人。

如今35歲的安心亞，出道超過10年，外型仍維持得相當完美，無論長髮還是短髮都能輕鬆駕馭，最近她釋出一組新照片，畫面中她穿著酪梨般奶綠色的上衣，是無袖並單邊削肩設計，露出香肩與美麗鎖骨，大片白晰肌膚見客，加上服裝是貼身設計，讓她的S曲線一覽無遺。

隨著這套辣照曝光，安心亞也寫道：「Dance Dance Dance」，讓粉絲不禁期待她是不是要推出新專輯，正努力準備中，而安心亞在這套照片中，不但大方傾身露出事業線，還做出超多種表情，時而可愛俏皮，時而性感魅惑，讓粉絲直呼每一種都想收藏，直讚「那個眼神和嘴唇迷死人啊」、「這件削肩的好讚，整個鎖骨都超美的」、「心亞怎樣都無敵」，足見女神電力相當飽滿。