「一芳水果茶」董娘王俞喬遭人爆料，日前到南投日月潭涵碧樓，因脫口罩在泳池旁拍照，並讓孩子在泳池戲水。南投衛生局表示，目前防疫降級不解封，飯店房客若違反防疫規定，須由交通部觀光局，調查釐清後才函送衛生單位裁處，若違反傳染病防治法，將開罰3千至1萬5千元。

一芳董娘帶家人在涵碧樓戲水，違反指揮中心規定。（讀者提供）

南投衛生局表示，目前除非飲食之外，民眾不得在戶外脫口罩，游泳池未開放，違者可依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元，至於業者部分仍由主管機關調查認定，再函送衛生單位裁處。

南投縣觀光處指出，涵碧樓屬國際觀光旅館，若飯店房客違反防疫規定，必須由主管機關也就是交通部觀光局，調查後續相關細節釐清並舉報，若違規屬實，則函送衛生單位進行裁處；

南投縣觀光處呼籲，目前全國疫情警戒降為2級，但是降級不解封，為避免類似情形在其他觀光旅宿店發生，將加強轄區般旅館、民宿相關防疫規定宣導，並要求業者落實，不定期稽查。