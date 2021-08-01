7月31日晚，大陸警方通報藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪遭到刑事拘留。8月1日由騰訊視頻投資製作的電視劇《青簪行》官方微博刪除了大部分內容，包括與吳亦凡相關的宣傳內容，目前僅保留了一條劇照宣傳微博。若以業內同級別的S級專案推算，《青簪行》的投資大概在3億元（人民幣，下同）左右。

據和訊網報導，《青簪行》是騰訊視頻S級製作專案，前後拍攝用時8個月，已經於今年4月取得發行許可。該劇由企鵝影視、新麗電視、鳳凰聯動影業三家聯合制作出品。其中，企鵝影視屬於騰訊公司；新麗電視隸屬於新麗傳媒；鳳凰聯動影業系鳳凰聯動出版集團控股旗下。

透過公開資料顯示，《青簪行》是一部古裝探案輕喜劇，改編自知名IP小說《簪中錄》。若以業內同級別的S級專案推算，《青簪行》的投資大概在3億元左右。

實際上，騰訊視頻今年引進的四部大IP作品，前三部《有翡》、《長歌行》和《千古玦塵》都反應平平。7月18日，三金影后周冬雨主演的《千古玦塵》已經迎來大結局，該片一度被寄予厚望，然而上線後卻遭遇口碑崩盤。截至7月19日，超10萬人打出5.3分，目前的播放量也沒有超過《有翡》。所以僅剩的大IP《青簪行》被寄予厚望，是騰訊視頻今年翻身的最後一張牌。但隨著騰訊視頻官宣終止與吳亦凡的合作，《青簪行》的播放日程也充滿不確定性。