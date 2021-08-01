國際油價穩步墊高，汽、柴油本應調漲0.4元及1.1元，但在油價平穩雙機制運作下，中油宣布協助消費者吸收汽、柴油漲幅每公升0.1及1.1元；因此，2日凌晨零時起汽油價格調漲0.3元、柴油不調整。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.8元。

中油表示，受國際貨幣基金組織（IMF）上調110年歐美地區經濟成長預測及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。

影響所及，本週調價指標7D3B週均價從每桶71.23美元上漲 至73.66美元，新臺幣兌美元匯率升值0.037元，國內油價依公式計算漲幅為2.62％。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及1.1元；考量民生與產業，油價調整時先維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，並由中油吸收此部分調幅。

經計算後，95無鉛汽油每公升30.3元，已達經濟部公布之油價平穩措施第一階段95汽油每公升30元之門檻，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之0.3元，25％調幅由中油吸收，此吸收調幅經四捨五入計算後，汽、柴油每公升由中油各再吸收0.1元。

因雙重平穩機制啟動，亞鄰最低柴油每公升吸收1元，及油價平穩措施汽、柴油每公升再吸收0.1元，合計汽、柴油價格每公升共分別吸收0.1元及1.1元。累計110年至6月底止，中油共吸收44.35億元。