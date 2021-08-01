台北地檢署廖姓法警不滿北檢不核發前年6月12日加班費，提起行政訴訟，台北地院判廖勝訴，北檢應就廖的加班費案，另作為適當處分。案經上訴，台北高等行政法院認定廖值勤的15小時，6小時得請領加班費1314元，另9小時補休4小時，判北檢應補發加班費1314元及補休4小時，北檢敗訴確定。

廖主張，他2019年6月12日下午5點半到次日上午8點半服勤15小時，簽請核發6小時加班費、9小時值勤費共1944元，但北檢僅將他值庭、戒護人犯時間認定為加班，處理其他法警事務、長官交辦事項，卻只給每小時70元值勤費，他向保訓會提復審被駁後，提起行政訴訟。

廖認為，北檢未將他替內勤檢察官開庭前的準備工作列入，包括調印通緝書、送卷給書記官，庭畢時間也非加班結束時間，開庭結束他得處理人犯開釋、關閉候訊室設施、電源，當天也更換因解送人犯入監而淋濕的制服，要求北檢給付6小時加班費。北檢則抗辯，廖當天除加班3小時外，其餘期間在值勤處所待命，難認定為加班，只能核發值勤費。

北院行政庭認為，法警職務範圍並不以開庭或值庭為限，但僅穿法警制服待命、更換淋濕的制服等，不認為是執行職務，因此認定廖加班5小時、值勤10小時。要求北檢依照判決法律見解，另對廖作出適法處分。

北檢及廖員均不服，提起上訴，台北高等行政法院認為，原審判決有適用法規不當的違誤，依照法警值勤實施原則，廖員前年6月12日夜間值勤15小時，其中6小時得請領加班費6小時共1314元，另9小時應核給補休4小時，判決北檢應重新作成核給廖員加班費1314元及補休4小時的行政處分，另廖員請求給付超勤補償的遲延利息部分，因無理由，予以駁回。全案因不得上訴而定讞。