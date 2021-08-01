中央流行疫情指揮中心日前宣布，國產疫苗高端加入公費疫苗平台，供民眾選擇，據指揮中心提供數據顯示，截自昨日17時，勾選願打高端的有86萬4383人；單選高端也有15萬5641人，佔比1.33%，不過林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成表示，高端與其他疫苗相比，副作用相對小，但罹患高血壓、糖尿病、身體狀況不佳者，以及對疫苗成分過敏的人，施打後還是要特別注意。

據《Heho健康》報導，黃玉成指出，高端疫苗上線後，不少人會問「我適合打高端嗎？副作用會很嚴重嗎？」由於高端疫苗是蛋白質次單元疫苗，是在體外合成蛋白並加上佐劑後，再注射至人體內，因此相對單純，出現發燒、頭痛等副作用機率較少，但仍要注意局部疼痛、痠痛及全身性的疲倦，狀況大多1至2天可緩解。

至於不少人也關心若罹患高血壓及糖尿病等慢性病，適不適合打高端？黃玉成說，目前高血壓、糖尿病患者都是確診後容易併發重症的高危險群，而不論是哪一個廠牌的疫苗，在做臨床試驗時都包括慢性病族群，且都會有一些不良反應，但跟受測的一般族群相較，發生不良反應的比例並無明顯差別，因此疫苗的安全性是沒有疑慮的。

最後，黃玉成也提醒，患有高血壓、糖尿病、本身身體狀況不佳及對疫苗成分有過敏者，施打後要注意是否有持續發燒48小時以上，以及原本無發燒，卻突然發燒，若出現上述2症狀應立即就醫。

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