八卦山土石流，山洪灌進民宅。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山土石流，山洪灌進民宅。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山土石流，山洪灌進民宅。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝宣瀉成黃水瀑布。（林世賢提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港菜田淹水。（賴清美提供／吳敏菁彰傳真）

伸港農田淹水。（賴清美提供／吳敏菁彰傳真）

彰化縣從1日凌晨起，雨彈狂炸，靠著八卦山麓的福山社區凌晨5點40分發生土石流，泥漿滾滾，大水灌入進民宅，廖姓住戶的廚房，泥水淹到1公尺高，家中還出現泥流瀑布，一旁民宅後方土石崩塌，廚房灌成了水庫，93歲臥病在床的張姓老翁在客廳床上動彈不得，消防人員涉水緊急揹出安置。

彰化市長林世賢表示，這場暴雨雨量太大，山洪水無法宣洩，八卦山背後山坡地土石流灌進房間，5戶居民先已經先撤離安置，彰化市安溪路591巷13號附近，電線桿倒塌，已聯絡電力公司、中華電信盡速處理，以維護當地居民出入安全。

大雨不停，轟聲巨響，張姓住戶表示，下整夜雨已經擔心得整晚睡不著了，廚房不停積水，快到天亮，突然轟得一聲泥漿水爆灌，衝進屋內，心想這下子完了，客廳都是水，不知怎麼幫躺臥不得動彈的父親脫困，還好消防人員即時救援，大家都平安，沒有人受傷。

受到西南氣流影響，各鄉鎮市都下起豪大雨，線西226毫米、伸港鄉204毫米、鹿港鎮223毫米，水利署發布淹水警戒，彰化市、和美鎮都超過150毫米，福山里倚靠的八卦山脈山勢陡，植被不足，幾乎每次大雨，都泛濫成災，這次又發生土石流，民宅陷入泥漿，目前先安置彰化南瑤宮、醫院和親戚住家。

大埔截水溝的沿途也形成黃水瀑布的景觀，各地淹水嚴重，伸港什股附近的菜田，全淹成汪洋一片，眼見收成又要泡湯了，只希望大雨盡快停歇。