大陸江蘇省南京市自上月20出現疫情後，疫情傳播鏈持續蔓延，並衍生出「張家界市傳播鏈」，大陸工程院院士鍾南山上昨表示，南京疫情整體可控，不太擔心，但非常關注張家界疫情。南京此輪疫情的確診者多感染Delta印度變種病毒，鍾南山認為，需更新對密切接觸者的定義概念，「與確診病例在同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天在一起等情況的人，都算是密切接觸者」。此外，鐘南山稱，大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2年至3年的全球合作。

鍾南山表示，對南京疫情不太擔心，但非常關注湖南張家界的疫情，因張家界疫情涉及一場大型表演，有2000多人聚集在劇場，認為在封閉環境中，所有觀眾及密切接觸者全部要追蹤及檢查，造成很大的資源開支，問題還沒有完全解決。至於南京疫情，鍾南山指出，南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情，感染人群職業較為集中，南京市政府及時採取防控措施，如對祿口街道封閉管控、全民核酸檢測等，疫情整體可控。

鍾南山說，Delta變種病毒已成為世界新冠傳播的主要變種病毒，對密切接觸者的概念也要由過去發病前兩天的家人或同辦公室等人士，改為「在同一空間、同一單位、同一建築，發病前四天在一起等人士」。

此外，鐘南山表示，大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2年至3年的全球合作，強調自然免疫不現實、不科學、不人道。