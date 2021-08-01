因應動物園、貓空纜車開放，員警在周邊設置機動派出所。（圖／警方提供）

台北市立動物園暌違77天，1日恢復開園，由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿。目前室內場館暫不開放，許多民眾只能在外頭拍照留念。（鄧博仁攝）

台北市立動物園暌違77天，1日恢復開園，由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿。因應疫情不得飲食，但民眾仍開心出遊，享受久違的動物園郊遊。（鄧博仁攝）

台北市立動物園暌違77天1日恢復開園，由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿。動物園遊園車原本滿車可載72人，因應防疫規定也降為36人，每節車廂若是同住家人最多可坐4人，若是不認識的人則限2人一車採梅花座。（鄧博仁攝）

台北市立動物園暌違77天1日恢復開園，由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿。動物園遊園車原本滿車可載72人，因應防疫規定也降為36人，每節車廂若是同住家人最多可坐4人，若是不認識的人則限2人一車採梅花座。（鄧博仁攝）

台北市立動物園暌違77天，1日恢復開園，由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿。目前室內場館暫不開放，許多民眾只能在外頭拍照留念。（鄧博仁攝）

疫情趨緩加上疫情警戒降級，台北​​市立動物園將於1日開放，採入園預約制，每日入園上限3600人，開放時段分為上9時至12時及下午12時至4時，每時段入園限制1800人，下午5點時閉園，而貓空纜車也同時開放，自8時30分至晚上9時營運，車廂搭乘由8人縮減為同行限乘4人。

文山第一警分局為維持周邊交通秩序，除於動物園大門前設立機動派出所外，並於捷運動物園站、貓纜動物園站及貓纜貓空站等各人潮匯集地點，編排勤務人員加強交通疏導，亦將加強上開時段路況查報，遇有壅塞情事即派員加強疏導，並請用路人收聽警察廣播電台掌握路況，遵守現場員警及義交指揮、疏導。

文山第一警分局呼籲，微解封期間​​外出仍需持續做好個人防疫措施，保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離，配戴口罩並勤洗手，並將藉由各項交通疏導措施，維護交通順暢，讓所有的用路人都能盡興而歸。