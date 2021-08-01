福和客運無預警宣布8月起停駛，行駛基隆到新店1551路線改由國光客運代駛，維持運作，但未來是否投入接駛甄選，國光表示，將視營運狀況決定。業界人士透露，當時只有國光、日豪爭取代駛，代表這條路線經營價值不高，也能藉此推估未來接駛徵選將面臨考驗。

1551路線主要往返基隆、新店，行經大坪林、景美、公館、六張犁、台北世貿、內湖等地，每天早上5時發出首班車，末班車晚上11時至11時半間，尖峰時段10到15分鐘一班，離峰時段及例假日則是15到20分鐘一班，是許多通勤族上、下班搭乘的路線，但受疫情衝擊，福和客運突宣布停駛，8月1日起改由國光客運代駛。

國光客運表示，該路線未來僅提供直達基隆與台北南區往來客運服務，屬於國道客運路線，不提供短區間載客服務，代駛期間將按照原班表載客，雙向對開共計70班次，除了基隆端發車地點改為國光客運基隆站5號月台外，行駛路線與停靠站點並無任何更動，全票70元，半票35元，車程時間預估約1.5小時。

此外，國光客運進一步指出，未來是否投入接駛甄選行列，將視代駛期間營運情況，審慎評估後再決定。

知情人士透露，福和突宣布停駛，公路總局台北市區監理所在不到一個月時間辦理代駛徵選作業，但能在短時間內投入大量資源的業者不多，當時只有國光客運和日豪客運有意願，其他知名業者首都、統聯則保持觀望態度，代表1551的經營價值、情況可能本來就不高，才會讓其他業者興致缺缺。

業界人士也分析，福和客運無預警停駛，證明這條線經營效益是一個大問號，另外，也可以從代駛徵選情況得知，許多業者評估較為保守，未來正式接駛徵選將面臨考驗。

至於1551何時甄選正式接駛業者，台北市區監理所說，目前公路總局審議委員會正進行審查，等審議會通過後，會對外公告，無法確定詳細時程，但在結果出爐前，將由國光客運無期限代駛。