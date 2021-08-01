「太陽那裡，的你」歌曲MV導演林光亮（Fuday）說，當這首歌曲的音樂在耳邊響起時，彷彿在告訴遠方家人，一切安好，不用擔心，每當看到太陽時，就能想起在遠方守護自己的家人。（羅亦晽攝）

「太陽那裡，的你」共收錄80位秀姑巒溪流域部落及遠在他鄉族人歌聲，因疫情影響，8月1日發表日僅22位族人在現場演唱。（羅亦晽攝）

疫情影響，許多原住民族豐年祭相繼取消，加上避免遠距移動，旅外原民子弟僅能透過通訊軟體和遠在部落的親人們問好，花蓮縣議員哈尼.噶照有感遊子思鄉心情，利用阿美族古謠譜寫一首新歌「太陽那裡，的你」，邀集秀姑巒溪流域部落及遠在他鄉共80位族人一同演唱，選在8月1日原住民族日發表，盼能用族人歌聲撫慰在外打拼的遊子們。

哈尼．噶照表示，疫情影響，讓儘管颱風來襲每年也會風雨無阻堅持舉辦的豐年祭被迫取消，堪稱史上頭一次，加上許多部落自主性管制，提倡待在原地不要遠距移動，遊子無法順利返鄉，心情難免低落，因此才想到用音樂替族人療傷。

哈尼．噶照將阿美族古謠、傳統歌謠及自己創作串連成的一首美麗旋律，上月初趁疫情趨緩時，在錄音室幫忙下，將錄音器材帶到部落錄音，並和歌曲MV導演林光亮（Fuday）一同錄製影像，原本想將縣內100多個部落的聲音錄進去，礙於時間緊迫，於是才決定從自己家鄉瑞穗秀姑巒溪流域附近的部落開始錄起。

錄音過程中，哈尼.噶照和夥伴認為歌曲內除守護在部落族人的歌聲外，應包含旅外族人的歌聲，於是和夥伴開車北上，將他們的歌聲一一錄製下來，走近逾3000公里、錄製80人的歌聲，才讓這首歌曲圓滿地完成。

林光亮是玉里鎮織羅部落的阿美族人，他說，這首歌收錄部落族人與旅外族人的歌聲，當音樂在耳邊響起時，彷彿告訴遠方家人，一切安好，不用擔心，每當看到太陽時，就能想起在遠方守護自己的家人，於是才將歌曲命名為「太陽那裡，的你」。

哈尼．噶照和夥伴們選在8月1日原住民族日於原住民族文化館發表歌曲，花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、原民處長陳建村、花蓮市與吉安鄉部落頭目們，也到現場聆聽22位族人的演唱，氣氛溫馨。

致詞時，哈尼．噶照難掩心中激昂情緒哽咽地說，希望日後不要因疫情才進入部落採集歌聲，盼原民處未來能透過培植計畫前往部落收集原住民族的古謠，若再不保存無形的資產，很有可能10年後就會消失，相信「疫情終究會結束，傳承火炬卻永遠不熄」。