氣象局將高雄大豪雨升級為超大豪雨特報，今日高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，而超大豪雨標準為24小時累積雨量達500毫米以上；台南市、屏東縣大豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣及台東縣豪雨，澎湖大雨特報。

高雄超大豪雨，台南屏東大豪雨，中南部8縣市豪、大雨特報。（翻攝自氣象局）

今日0時至下午1時累積雨量，除了南高屏地區雨量紫爆外，中彰雲嘉雨量也紫爆，累積雨量都飆破300毫米，全台雨量第一是在高雄市桃源區403毫米、屏東大漢山376.5毫米、高雄市六龜區361.0毫米、屏東士文336毫米、高雄內門333.0毫米。總計全台13座測站今天累積雨量都已破300豪米。

中南部今天累積雨量多處紫爆，達300毫米以上。（翻攝自氣象局）

由於雨勢猛烈，水利署也對雲林發布一級淹水警戒，已經開始積淹水，高雄、屏東二級淹水警戒，三小時內可能積淹水。

氣象局表示，今天（１日）西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，易有短延時強降雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也會不定時出現短暫降雨，午後熱力作用影響，北部地區及宜蘭、花蓮山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，務必攜帶雨具備用。