中國女排總教練郎平在東京奧運會前一再表示，本屆大賽後不再擔任總教練，這也意味著8月2日對陣阿根廷的比賽，就是郎平的「收官之戰」。

7月31日，中國女排對戰義大利，中國女排最終以3∶0贏得勝利。由於俄羅斯隊以3∶0大勝美國隊，土耳其隊也以相同比分戰勝阿根廷隊，俄羅斯隊和土耳其隊就此雙雙確保了小組出線資格，這意味著中國女排已經提前失去了晉級淘汰賽的可能，即使最後兩輪均以3∶0戰勝對手，也將於事無補。

這是自1984年洛杉磯奧運會以來，中國女排第二次未能從奧運會小組賽出線。

多年的球員和教練員生涯，讓61歲的郎平身上傷病累累，甚至在東京奧運會之前，她還不得不透過一些力量訓練來維護肌肉。

擊敗義大利隊後，郎平在接受採訪時痛哭，為戰績嚴重下滑而向全大陸球迷道歉。

早在2019年10月16日中國女排在世界盃賽11連勝奪冠後，郎平對是否繼續執教中國女排一直很猶豫。郎平在東京奧運會前一再表示，本屆大賽後不再擔任總教練，能夠體會到她本人在重壓之下的疲憊與無奈。