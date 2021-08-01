新竹縣準公幼已有50園，讓縣長楊文科兌現「新增50班幼兒園」的政見。（羅浚濱攝）

新竹縣人口快速成長已達57萬多人，幼兒人口比率高居全國第二名，長久以來準公共化幼兒園明顯不足，經縣府團隊積極增加公共化教保服務後，準公幼從去年32家到目前已增至50家，也讓縣長楊文科兌現「新增50班幼兒園」的政見！

新竹縣私立幼兒園每月費用至少9千元以上，竹北市一般在2萬2到2萬5千元之間，貴族型則要50萬以上，而平價的公幼只要3千多元，促使公幼招生時都搶破頭，入學都要先抽籤，沒中籤的家長只能送孩子去唸私幼。

楊文科為讓新竹縣的青年人「願婚、敢生、樂養」，參選縣長時提出「新增50班幼兒園」的政見，上任後要求教育處與更多私幼合作，在收費、公安及教保服務品質等方面做輔導，符合標準後與縣府簽訂合作契約成為準公共幼兒園。

教育處指出，109年度新學期新增12家準公幼後，準公幼增加到32家，大幅提高平價教保園所數量，縣府並新建完成嘉豐、文興及竹東3所非營利幼兒園，其中，嘉豐非營利幼兒園榮獲「紐約設計獎」銀牌、韓國「亞洲設計獎」及英國「地產獎」3個城市設計獎的肯定。

新竹縣公共化教保服務比例則從去年49％增加到今年的56％，目前全縣公幼有83園，非營利幼兒園有6園，準公幼則有50園，讓縣長楊文科兌現「新增50班幼兒園」的政見。

教育處指出，教育部8月1日推動公立、準公共及非營利幼兒園，每月收費各減1000元，家庭如有2、3胎學費將再減免，低收、中低收家庭子女則免繳學費，將能減輕家長在疫情下的負擔，讓年輕人願婚、敢生、樂養！