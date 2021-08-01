球王喬柯維奇以鏈球的動作將球拍甩到觀眾席，動感十足。（路透）

網球球王喬柯維奇(Novak Djokovic)這回真的是丟臉丟到東京去了，他犯下了一個頂尖國手所能犯下的全部錯誤：輸球、失控、豬隊友。特別是在對戰西班牙選手布斯塔(Pablo Carreno Busta)爭銅的時候，他暴怒之下毀壞兩支球拍，大失球王風範，還臨時退出混雙銅牌戰，害得塞爾維亞同胞妮娜(Nina Stojanovic)無緣獎牌。

東京的炎熱氣候讓喬柯維奇水土不服，抱怨連連，他還逞能不顧教練團勸阻，同時參加單打與混雙。男單銅牌戰第3盤，喬柯維奇在一次失球之後理智斷線，居然把球拍憤怒一甩，球拍直接飛上觀眾席，好在觀眾席空無一人，那支球拍當然也報銷了。網友評論：「喬柯維奇下一屆要改報名男子鏈球了。」

換了新球拍顯然無用，喬柯維奇又因為發球局被破，暴怒地把這支球拍砸爛在網前。接連的失控行為讓喬柯維奇遭到主審警告，布斯塔更覺得奇怪，喬柯維奇這樣胡鬧居然不用被罰分？

輸掉男單銅牌戰之後，喬柯維奇忽然宣布因為左肩膀的傷勢，他放棄混雙銅牌戰，澳洲對手不戰而勝，女單爆冷出局的球后巴蒂(Ashleigh Barty)就這樣幸運撿到銅牌。

背負國人期待出征的喬柯維奇此次大敗而歸，一牌未得還受了許多傷，不得不向國人與隊友妮娜公開致歉。在喬柯維奇砸爛第2支球拍的時候，塞爾維亞只靠著跆拳道女將拿下1面金牌。喬柯維奇就此成為昔日「男網四天王」之中，唯一沒有拿過奧運金牌的天王。