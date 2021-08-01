大陸本土新冠疫情蔓延，大陸河南省鄭州市共報告28例新冠肺炎感染者，主要發生在醫院內部，鄭州市疾控中心主任王松強指出，既有暴雨給院感控制方面帶來的不利影響，也暴露出少數醫院防控有漏洞。

截至7月31日18時，大陸河南省鄭州市共報告28例新冠肺炎感染者，其中11例新冠肺炎確診病例，17例無症狀感染者。此次疫情主要發生在鄭州市第六醫院內部（以下簡稱鄭州六院），涉及人群包括保潔人員、醫務人員，呈現局部散播狀態。

鄭州六院作為河南省新冠肺炎定點救治醫院，曾被評為「河南省抗擊新冠疫情先進集體」，為何這家經驗豐富的專業傳染病防治醫院在此次疫情防控中失守？此次鄭州疫情的源頭又是來自哪？

王松強表示，截至7月31日18時，鄭州市共報告28例新冠肺炎感染者，其中11例新冠肺炎確診病例，17例無症狀感染者，尚未出現重症病例。

王松強表示，鄭州六院是境外入境人員定點收治醫院，此次疫情主要發生在該醫院內部。他說，梳理感染者的行動軌跡存在交集，其中5例的交集正是鄭州六院。

陸媒極目新聞報導，一名曾全程參與武漢抗疫的醫生表示，目前在大陸部分地區傳播的新冠病毒德爾塔毒株的傳播性非常強，如果鄭州第一例周某某感染的是該種病毒，該病毒是有可能在一天的時間內感染20多人的。

根據公布的流調情況，有可能是鄭州六院的保潔人員接觸到周某某的物品後被傳染，隨後又將病毒傳染給同事或其他人，造成病毒短時間在院內快速傳播。

該醫生認為，周某某作為第一個被查出的感染者，肯定會有一個感染來源，現在她的感染源頭未確定，急需調查確認。

同時，鄭州六院內發生如此多的人被感染新冠病毒，說明了醫院的院感控制存在一定的疏漏。

該醫生還表示，還存在另外一種可能性，即周某某並非鄭州六院其他感染者的傳染源頭，而是存在其他未知的傳染源，院內傳染在7月30日之前就已經發生。

至於鄭州疫情有多嚴峻？王松強表示，鄭州市此次疫情，與南京、張家界、成都等地新冠疫情相比較，有以下特點：傳播速度特別快；多數病例病毒核酸檢測ct值較低，意味著病毒載量高，可能面臨的轉陰時間較長。

而鄭州這波疫情是否也是由德爾塔變異株輸入引發？鄭州市疾控中心相關負責人介紹，從表現上看著像，但實驗室的最終結果還沒有出來，所以尚不能確定。目前，鄭州市疾控中心正在加緊對病毒進行解讀，等確定後會第一時間向社會公布。