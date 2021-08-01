內政部住宅補貼方案第一波8月2日開跑到月底，新竹縣第一波核定自購住宅貸款利息補貼60戶，修繕住宅貸款利息補貼30戶，租金補貼最多有933戶，每戶每月最高補助5000元，一年最多6萬元，縣府指疫情期間取消臨櫃申請及現場受理，改以線上或書面郵寄申請，方便又能避免群聚。

新竹縣房價尤其是竹北市，長久以來都居高不下，目前社區大樓每戶都飆到上千萬元，很多年輕上班族都買不起，每月大都要花1萬元以上租個小套房，因此政府的住宅租金補貼每年開跑，都可見到很多民眾到縣府排隊申請。

縣府產發處表示，今年租金補貼標準由每人每月平均所得標準3萬970元，放寬為3萬3220元，20歲以下或未滿20歲的已婚者，家庭成員財產如低於每人每月平均所得3萬220元、每人動產限額22萬5000元、家庭不動產限額530萬元，即可提出申請。

新竹縣租金補貼期間為1年12期，依照申請者的家庭成員收入分級，第1級最高補貼5000元、第2級4000元及第3級2400元。

自購住宅貸款利息補貼提供210萬額度優惠貸款利息補貼，償還年限最長20年，含付息不還本的寬限期最長5年，並可與「公股銀行辦理青年購屋優惠貸款」的800萬元額度搭配使用。

修繕住宅貸款利息補貼則提供80萬額度優惠貸款利息補貼，償還年限最長15年，含付息不還本的寬限期最長3年。

產發處提醒民眾，疫情期間取消臨櫃申請及現場受理，受理方式改以線上申請，或郵寄至新竹縣竹北市光明六路10號產業發展處都市設計審議科受理，兼顧防疫與便民。109年度申請通過的民眾經主管機關同意，無須再次申請，直接納入110年度申請戶。