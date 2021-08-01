中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照）

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為7例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月31日。個案分布以新北市6例為最多，其次為臺北市4例、桃園市及臺中市各1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日新增2名死亡個案，本土12例中，新北6例最多、台北4例其次。（指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案13058為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，6月12日無症狀篩檢陽性後至檢疫所隔離，6月14日確診，同日出現呼吸困難等症狀，6月15日住院，7月29日死亡。案15732為60多歲男性，有慢性病史及其他確診者接觸史，7月27日採檢，7月28日檢驗陽性收治住院，7月29日確診，7月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月30日累計公布14463位確診個案中，已有12879人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案15786為本國籍40多歲男性，7月10日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫，入境及檢疫期滿採檢結果均為陰性，個案因出境需求，7月31日自費採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者23人，均列居家隔離並安排採檢。案15794為本國籍30多歲男性，7月21日自墨西哥返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，當日檢驗結果為陰性，個案7月28日出現頭痛等症狀，31日安排至醫院採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2063516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2046258例排除)，其中15688例確診，分別為1269例境外移入，14366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。