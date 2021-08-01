8月起大陸又將有一批新規上路實施施行，涵蓋各領域層面，其中被關注的人臉隱私也在其中。近日大陸最高人民法院發佈《關於審理使用人臉識別技術處理個人資訊相關民事案件適用法律若干問題的規定》從8月1日開始施行，包含針對物業或其他建築物管理人以人臉識別作為出入物業的唯一驗證方式的，支持對此不同意的業主或物業使用人可請求提供其他合理驗證方式。

此外，新修訂的《生豬屠宰管理條例》也從8月1日起施行，修訂增加行業禁入制度。生豬定點屠宰廠如果被吊銷了定點屠宰證書的，其法定代表人或負責人、直接負責主管還有其他直接責任人員，從處罰決定日起5年內，不得申請生豬定點屠宰證書或者從事生豬屠宰管理活動。另外如因為食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，終身不得從事生豬屠宰管理。

據環球網報導，由中國人民銀行發佈的《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》，將自8月1日起施行。將啟動針對非銀行支付機構、銀行卡清算機構、資金清算中心、網路小額貸款公司以及從事匯兌業務、基金銷售業務、保險專業代理和保險經紀業務的機構，適用本辦法關於金融機構的監督管理規定。