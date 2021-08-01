國內疫情警戒降至二級，各醫療院所去年疫情爆發後，緊急聘僱醫事人員陸續將屆滿1年。銓敘部日前發布通函，若之前因疫情嚴峻無法辦理公開甄選，可有條件延長代理期間，最長可延至10月26日，以利醫事業務順利推動。

現行《各機關職務代理應行注意事項》規定，各機關出缺職務若尚未派員或分發人員，可以聘僱人員進行職務代理，代理期間以1年為限。但有特殊情形時得延長代理一次，並以1年為限。

去年起國內外陸續爆發疫情，醫事人員需求孔急，許多醫療院所醫事職務出缺，依照《各機關職務代理應行注意事項》聘僱許多人員來代理，這些聘僱人員即將屆滿1年代理期，卻因今年5月疫情大爆發，政府隨即發布三級警戒，讓醫事職缺無法如期辦理公開甄選人員遞補。

為利醫事業務推動，銓敘部指出，銓敘部日前已經發布通函，得有條件延長代理期限，最長延至疫情警戒經中央流行疫情指揮中心降至第二級以下後3個月止，如果這段期間未能完成遴員遞補前，疫情警戒再度提升至第三級以上，可以再度延長其代理期限，最長至疫情警戒再度降至第二級以下後3個月止。

但銓敘部也提醒，如果聘僱人員延長代理的期間，機關辦理陞遷作業，已經順利遴補人員，因代理原因消失，聘僱人員就要解聘僱。

此外，疫情期間，各機關如果為了避免群聚，銓敘部表示，可以在不違反相關規定前提下，改以視訊方式辦理測驗、面試或召開甄審委員會，以適時遴補人員，避免有長期代理的疑慮。但如果有延長代理情形，必須在每半年列冊的職務代理名冊備註欄內敘明。