一名男子阿孟（化名）在大陸包二奶，被妻子發現後，竟以死相逼做出墜樓舉動，獲救後的第一件事則是傳訊與小三報平安，妻子遂心死提告求償精神撫慰金。一審判要賠35萬，上訴二審，高等法院判要再賠45萬定讞。

判決書指出，阿孟妻子主張與阿孟自2008年結婚，婚後育有2名子女，現已離婚，但在離婚前，她才發現阿孟早在大陸包二奶，自2018年5月起就以出差大陸為名義，實則會小三。

阿孟妻子控訴，阿孟還曾在小三的社群媒體上留言稱，「我願做那個愛你又讓妳食衣無憂的人」、「老婆，我是愛妳的人，妳今天也罵我傻了，所以（笑臉）」，此外，小三更將阿孟的英文名字刺在自己的肩膀上。

阿孟妻子指出，阿孟向她坦承外遇一事，在小三的社群媒體上留言，「對不起，這事情是我的錯，兩邊都騙」。阿孟還於2020年2月間意圖墜樓輕生，被救回後，阿孟當妻子的面傳訊息連絡小三，完全沒將她放在眼裡，遂心死向法院提起民事訴訟，求償100萬元精神撫慰金。

阿孟稱，他自2018年5月起和小三發展成曖昧的朋友，2019年2月才變成男女朋友，但他因2019年歷經被公司裁員，再加上與妻子爭執不斷，致罹患憂鬱症，他在精神上所受的痛苦也不亞於妻子。

一審期間，新北地院法官認侵害配偶權屬實，判阿孟要賠35萬元；案經雙方提起上訴，高等法院指出，阿孟因姦情曝光而尋短，送醫時還當妻子的面傳訊給小三，顯見毫無悔意，經審酌雙方經濟能力後，判要再加賠45萬元，總計要賠80萬元為合理，全案定讞。

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