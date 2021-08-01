中國社會科學院農村發展研究所、中國社會科學出版社、中國社會科學院城鄉發展一體化智庫30日在北京聯合舉行《中國農村發展報告(2021)》發佈會暨面向2035年的農業農村現代化學術研討會。報告預計，大陸最有可能在2040年前後跨越農業強國門檻，保守估計農業強國的實現應不晚於2045年。

據中新網引述該預測結果，2035年大陸農業科技進步貢獻率將達到70％以上；村莊常住人口規模超過1500人，常住人口城鎮化率在72％左右；農村居民人均可支配收入超過4萬元人民幣，城鄉居民收入倍差縮小至1.8。同時預計到2035年，大陸將基本實現以「農業強、農村美、農民富」為特徵的農業農村現代化。

據悉，該報告書是由中國社會科學院農村發展研究所組織編撰的年度研究報告，由中國社會科學出版社出版，今年出版的是第6本。本書包括主報告、綜合篇、產業發展篇、鄉村建設篇、農民生活篇研究等專題。