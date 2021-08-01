豪雨狂炸，台南市一上午封閉28處路段、19座橋，這場雨一路從7月31日深夜下到8月1日不歇，台南市災害應變中心統計，目前台南共撤離疏散7人，包括左鎮區1人、新化區6人。
其中，新化區24小時累積近300毫米雨量，虎頭溪水位暴漲，地勢低窪的知義里新和庄水淹到50公分，當地住戶一樓都泡水，住戶說，一早8點多開始淹水，到了12點才總算退去；也有人說，「每次豪雨都淹，沒法度！」
由於這場豪雨來得又急又快，市府統計至中午共13個行政區34處積淹水，不過，多數積水中午前已消退。
豪雨狂炸，台南市一上午封閉28處路段、19座橋，這場雨一路從7月31日深夜下到8月1日不歇，台南市災害應變中心統計，目前台南共撤離疏散7人，包括左鎮區1人、新化區6人。
其中，新化區24小時累積近300毫米雨量，虎頭溪水位暴漲，地勢低窪的知義里新和庄水淹到50公分，當地住戶一樓都泡水，住戶說，一早8點多開始淹水，到了12點才總算退去；也有人說，「每次豪雨都淹，沒法度！」
由於這場豪雨來得又急又快，市府統計至中午共13個行政區34處積淹水，不過，多數積水中午前已消退。
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